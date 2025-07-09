Петербургский «Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу.

В финале OLIMPBET Суперкубка России «Кристалл» обыграл «Саратов» со счетом 5:4. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

Дубли в составе победителей оформили Егор Ремизов и Родриго, один гол забил Остап Федоров. У «Саратова» трижды отличился Никита Сафронов, один раз – Михаил Семенов.

«Кристалл» стал трехкратным победителем Суперкубка России. Команда также является девятикратным и действующим чемпионом России.