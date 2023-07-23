Шкарин о Кубке наций по пляжному футболу: «Очень рады победить. Спасибо организаторам, на турнир приехали действительно очень сильные команды»

Теги сборная России Антон Шкарин пляжный футбол ТАСС Кубок наций Прочие

Капитан сборной России по пляжному футболу отметил важность победы на международном турнире.

Турнир БЕТСИТИ – Кубок наций по пляжному футболу проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля.

Сборная России выиграла все три матча – с командами ОАЭ, Сенегала и Ирана

«Мы очень рады победить, особенно с учетом того, что сборная полтора года не посещала крупных международных турниров. Спасибо организаторам за проведение такого турнира, на который приехали действительно очень сильные команды.

Для нас это была большая проверка. Результатом мы довольны, но что касается качества игры, то стремиться, безусловно, еще есть к чему – прежде всего в позиционном нападении.

Поскольку мы давно не играли, то переживали за результат. Хорошо, что так все закончилось. Благодарю партнеров по команде и болельщиков, которые сегодня нам очень сильно помогли», – сказал Антон Шкарин. 

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2 комментария

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Андрей Тихонов
Знающие, подскажите, ОАЭ, Сенегал и Иран действительно сильные команды или это обычная вежливость в сторону организаторов и соперников?
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Сергей Григорьев
Ответ Андрей Тихонов
Знающие, подскажите, ОАЭ, Сенегал и Иран действительно сильные команды или это обычная вежливость в сторону организаторов и соперников?
Иран и Сенегал да,ОАЭ нет
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