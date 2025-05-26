«Чемпионат России по пляжному футболу – один из сильнейших в мире. Мы точно находимся в топ-3». Вице-президент «Локо» Лев Мазараки об уровне турнира

Вице-президент «Локо» включил чемпионат России по пляжному футболу в топ-3 мира.

Турнир стартует в Анапе 26 мая. Участие примут девять клубов: ПФК «Локомотив », КПФ ЦСКА, ПФК Строгино (все – Москва), ЛЕКС, ПФК «Кристалл» (оба — Санкт-Петербург), «Крылья Советов» (Самара), «Анапа», КПФ «САРАТОВ» и «Краснодар-ЮМР».

«Российский чемпионат по пляжному футболу является одним из сильнейших турниров в мире. Среди всех чемпионатов мы точно находимся в топ-3. Все благодаря тому, что РФС уделяет большое внимание нашему виду спорта. У нас качественные, серьезные соревнования.

У «Локомотива» по определению не может быть других задач, кроме как борьбы за самые высокие места во всех турнирах. Команда качественно укомплектована. При этом нужно понимать, что в спорте сложно что-то прогнозировать.

На протяжении многих лет нашим главным соперником считается «Кристалл» из Санкт-Петербурга, но в эту традиционную борьбу двух столиц всегда вмешиваются и другие клубы. И это очень хорошо! Ведь в конкуренции растет общий уровень российского пляжного футбола», – заявил вице-президент пляжного «Локомотива» Лев Мазараки.