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Беларусь, Бразилия, Португалия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу

Беларусь вышла в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу.

Сегодня, 8 мая, на Сейшельских островах завершились матчи 1/4 финала среди мужских команд.

Кубок мира по пляжному футболу-2025

Виктория, Сейшельские острова

1/4 финала

Беларусь – Иран – 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Португалия – Япония – 7:6 (2:1, 1:1, 4:4)

Сенегал – Италия – 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)

Бразилия – Испания – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

В полуфинале Беларусь сыграет с Сенегалом, Бразилия – с Португалией. Матчи пройдут 10 мая.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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