Беларусь, Бразилия, Португалия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу
Беларусь вышла в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу.
Сегодня, 8 мая, на Сейшельских островах завершились матчи 1/4 финала среди мужских команд.
Кубок мира по пляжному футболу-2025
Виктория, Сейшельские острова
1/4 финала
Беларусь – Иран – 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)
Португалия – Япония – 7:6 (2:1, 1:1, 4:4)
Сенегал – Италия – 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0)
Бразилия – Испания – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
В полуфинале Беларусь сыграет с Сенегалом, Бразилия – с Португалией. Матчи пройдут 10 мая.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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