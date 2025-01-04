Беларусь, Бразилия, Португалия и Сенегал вышли в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу

Беларусь вышла в полуфинал Кубка мира по пляжному футболу.

Сегодня, 8 мая, на Сейшельских островах завершились матчи 1/4 финала среди мужских команд. Кубок мира по пляжному футболу-2025 Виктория, Сейшельские острова 1/4 финала Беларусь – Иран – 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) Португалия – Япония – 7:6 (2:1, 1:1, 4:4) Сенегал – Италия – 4:3 (1:0, 1:3, 1:0, 1:0) Бразилия – Испания – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0) В полуфинале Беларусь сыграет с Сенегалом, Бразилия – с Португалией. Матчи пройдут 10 мая.