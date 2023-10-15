«Локомотив» выиграл Московский международный кубок по пляжному футболу
В Москве завершился Московский международный кубок по пляжному футболу.
В финале турнира «Локомотив» обыграл ЦСКА в серии пенальти. Бронзовым призером стал «Спартак».
Пляжный футбол
Московский международный кубок
Москва, Россия
Финал
ЦСКА (Россия) – Локомотив (Россия) – 2:2 (0:0, 1:0, 1:2, 3:5 по пенальти)
Матч за бронзу
Спартак (Россия) – Брест-Волга (Беларусь) – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
Матч за 5-е место
Могхавемат Голсапуш (Иран) – Йофф (Сенегал) – 9:4 (4:2, 2:1, 3:1)
Матч за 7-е место
ЦОР (Беларусь) – Малайсары (Казахстан) – 12:2 (4:1, 4:0, 4:1)
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