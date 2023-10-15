«Локомотив» выиграл Московский международный кубок по пляжному футболу

Теги результаты Локомотив Спартак пляжный футбол ЦСКА Московский международный кубок Пляжный футбол

В Москве завершился Московский международный кубок по пляжному футболу.

В финале турнира «Локомотив» обыграл ЦСКА в серии пенальти. Бронзовым призером стал «Спартак».

Пляжный футбол

Московский международный кубок

Москва, Россия

Финал

ЦСКА (Россия) – Локомотив (Россия) – 2:2 (0:0, 1:0, 1:2, 3:5 по пенальти)

 

Матч за бронзу

Спартак (Россия) – Брест-Волга (Беларусь) – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

 

Матч за 5-е место

Могхавемат Голсапуш (Иран) – Йофф (Сенегал) – 9:4 (4:2, 2:1, 3:1)

 

Матч за 7-е место

ЦОР (Беларусь) – Малайсары (Казахстан) – 12:2 (4:1, 4:0, 4:1)

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий