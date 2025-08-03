«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу

«Локомотив» выиграл Московский международный кубок по пляжному футболу.

В финале, прошедшем на «РЖД Арене» в Москве, московский клуб обыграл «Могхавемат Голсапуш» из Ирана со счетом 8:3.

В составе «Локомотива» покер оформил Амадиус Виноградов, дубль в активе Брено Шавьера, по одному голу забили Ян Пелецкий и Федор Земсков.

Третье место на турнире заняла сборная России, ранее обыгравшая саудовский «Аль‑Махмаль» (5:1).