0

«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу

«Локомотив» выиграл Московский международный кубок по пляжному футболу.

В финале, прошедшем на «РЖД Арене» в Москве, московский клуб обыграл «Могхавемат Голсапуш» из Ирана со счетом 8:3.

В составе «Локомотива» покер оформил Амадиус Виноградов, дубль в активе Брено Шавьера, по одному голу забили Ян Пелецкий и Федор Земсков. 

Третье место на турнире заняла сборная России, ранее обыгравшая саудовский «Аль‑Махмаль» (5:1).

Амадиус Виноградов
