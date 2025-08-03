«Локомотив» стал победителем Московского международного кубка по пляжному футболу
«Локомотив» выиграл Московский международный кубок по пляжному футболу.
В финале, прошедшем на «РЖД Арене» в Москве, московский клуб обыграл «Могхавемат Голсапуш» из Ирана со счетом 8:3.
В составе «Локомотива» покер оформил Амадиус Виноградов, дубль в активе Брено Шавьера, по одному голу забили Ян Пелецкий и Федор Земсков.
Третье место на турнире заняла сборная России, ранее обыгравшая саудовский «Аль‑Махмаль» (5:1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости