Мужская и женская сборные России по пляжному футболу в декабре проведут по три матча с Парагваем

Сборные России по пляжному футболу проведут матчи с командой Парагвая.

Товарищеские игры запланированы в рамках сбора российских пляжников в Парагвае. Встречи пройдут 15, 18 и 21 декабря в Асунсьоне на стадионе «Лос-Пинанди».

«На мой взгляд, предстоящая поездка на контрольные матчи в Парагвай станет венцом уходящего 2024 года. Грядущее турне станет настоящим экзаменом для нашего молодого и отчасти экспериментального состава.

Нам – тренерскому штабу – довольно интересно, как ребята пройдут данную проверку, поскольку есть сразу несколько влияющих на ход событий факторов: далекий перелет, очень серьезный уровень соперника, а также матчи на арене, принимавшей чемпионат мира в 2019 году.

Самое главное – парагвайцы наверняка желают взять у нас реванш за три поражения годом ранее», – сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.