Мужская и женская сборные России по пляжному футболу в декабре проведут по три матча с Парагваем
Товарищеские игры запланированы в рамках сбора российских пляжников в Парагвае. Встречи пройдут 15, 18 и 21 декабря в Асунсьоне на стадионе «Лос-Пинанди».
«На мой взгляд, предстоящая поездка на контрольные матчи в Парагвай станет венцом уходящего 2024 года. Грядущее турне станет настоящим экзаменом для нашего молодого и отчасти экспериментального состава.
Нам – тренерскому штабу – довольно интересно, как ребята пройдут данную проверку, поскольку есть сразу несколько влияющих на ход событий факторов: далекий перелет, очень серьезный уровень соперника, а также матчи на арене, принимавшей чемпионат мира в 2019 году.
Самое главное – парагвайцы наверняка желают взять у нас реванш за три поражения годом ранее», – сказал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.
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