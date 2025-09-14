Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует матч против Беларуси за третье место суперфинала Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу бойкотирует матч против Беларуси.

Команды должны были встретиться в матче за третье место суперфинала Евролиги, который проходит в итальянском Виареджо.

В полуфинале украинцы со счетом 1:4 проиграли итальянцам, белорусы уступили испанцам (3:6). Встреча команд Украины и Беларуси должна была состояться 14 сентября. Вследствие бойкота украинской сборной белорусы станут бронзовыми призерами турнира.