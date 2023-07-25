Никоноров о жизни в США: «Какое-то время я грезил Америкой. Я рос в поселке, где население 2 тысячи человек, а каждый думает о том, как бы прокормить себя и семью»

Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал о периоде жизни в США.

– После школы вы поехали в США по программе Work and travel. Я знаю людей, кто ездил так же, но они в основном ездили посмотреть Америку и потусоваться. Кто-то, конечно, что-то заработал, но речи о том, чтобы вернуть родителями занятую на поездку $1000, конечно, ни у кого ни шло…

– Я, правда, не задумывался об этом, занимаясь подготовкой поездки по Work and travel. Не знал, как это все будет. Я, конечно, мечтал по вечерам, представлял. Какое-то время я грезил сначала Америкой, потом уже Нью-Йорком – более детально и конкретно. Это началось в десятом классе: я каким-то образом узнал об этой программе и что студенты могут туда ехать.

Для человека, который родился и прожил большую часть жизни в поселке, это казалось чем-то фантастическим. Когда я говорил ребятам, что поеду, они пальцем у виска крутили: где Америка, где Нью-Йорк и где ты?

Я рос в поселке, где население две тысячи человек, а каждый думает только о том, как бы прокормить себя и семью. Начал узнавать: как и когда можно поехать, что для этого нужно. Быть студентом, причем не первого курса, а только второго.

Это была большая трудность – я так хотел. Нужно было, понятно, изучать язык – я изучал. Нужно было вносить деньги на поездку – общался с родителями, начал их готовить заранее. Понятно, сейчас с высоты опыта всю эту подготовку можно оценивать по-другому, но тогда я все делал просто по наитию.

В итоге и Америку посмотрел, и потусовался, и денег заработал, вернув родителям одолженную у них сумму. А про полученный колоссальный жизненный опыт я вообще молчу.

– Какие они – американцы?

– Американцы разные. Смотря откуда. Со мной работали в основном американцы из гетто, а по работе мы сталкивались и с солидными американцами, трудившимися в крупных компаниях. Совсем другие люди.

– Ну, как и в России люди разные…

– Да. Первые очень похожи на простых русских ребят, вторые – на нашу элиту, – ответил 34-летний футболист.

В 2021-м Никоноров выиграл ЧМ в составе сборной России, с 2017 по 2022 год выступал за пляжный «Локомотив» и дважды стал чемпионом страны. Сейчас он работает заместителем гендиректора ФК «Шинник», а также входит в состав клуба «Титан» из Winline Медиалиги.