Сборная России по пляжному футболу обыграла Иран в товарищеском матче – 5:1
Сборная России по пляжному футболу со счетом 5:1 обыграла команду Ирана в товарищеском матче.
Встреча прошла в иранском Бушире.
Дублем в составе россиян отметился Амадиус Виноградов, по одному мячу забили Егор Ремизов, Максим Аркан и Владимир Раскин. Единственный гол за Иран – на счету Сейдали Назема.
11 марта команды сыграют еще один матч.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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