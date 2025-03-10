Сборная России по пляжному футболу обыграла Иран в товарищеском матче – 5:1

Сборная России по пляжному футболу со счетом 5:1 обыграла команду Ирана в товарищеском матче.

Встреча прошла в иранском Бушире.

Дублем в составе россиян отметился Амадиус Виноградов, по одному мячу забили Егор Ремизов, Максим Аркан и Владимир Раскин. Единственный гол за Иран – на счету Сейдали Назема.

11 марта команды сыграют еще один матч.