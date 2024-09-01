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Петербургский «Кристалл» выиграл чемпионат России по пляжному футболу, обыграв «Спартак» в финале

Петербургский «Кристалл» выиграл чемпионат России по пляжному футболу

В финале «Кристалл» был сильнее московского «Спартака» (5:3). Бронзовые медали завоевал «Саратов».

Команда из Санкт-Петербурга стала победителем турнира в девятый раз.

Пляжный футбол

OLIMPBET чемпионат России

Саратов

Финал

Кристалл – Спартак – 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)

Голы: Родриго (7, 26, 33), Фролов (15), Ремизов (36) – Оливейро де Кастро (25), Аркан (29), Игуиньо (31)

Матч за 3-е место

Саратов – Локомотив – 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Голы: Панкратов (2, 2), Фелипиньо (9), Алехандро (18) – Земсков (19), Фелипе (26, 36)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
Локомотив
OLIMPBET-Чемпионат России по пляжному футболу среди мужских и женских команд
Кристалл
Спартак
пляжный футбол
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