Петербургский «Кристалл» выиграл чемпионат России по пляжному футболу, обыграв «Спартак» в финале
Петербургский «Кристалл» выиграл чемпионат России по пляжному футболу
В финале «Кристалл» был сильнее московского «Спартака» (5:3). Бронзовые медали завоевал «Саратов».
Команда из Санкт-Петербурга стала победителем турнира в девятый раз.
OLIMPBET чемпионат России
Саратов
Финал
Кристалл – Спартак – 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)
Голы: Родриго (7, 26, 33), Фролов (15), Ремизов (36) – Оливейро де Кастро (25), Аркан (29), Игуиньо (31)
Матч за 3-е место
Саратов – Локомотив – 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)
Голы: Панкратов (2, 2), Фелипиньо (9), Алехандро (18) – Земсков (19), Фелипе (26, 36)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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