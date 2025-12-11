0

Рич Пол: «Пауэлл, Ривз и Бэйн находятся на втором уровне среди атакующих защитников»

Рич Пол прокомментировал свой рейтинг силы вторых номеров.

Руководитель агенства Klutch Sports Рич Пол поделился размышления об атакующих защитниках лиги.

«Предпочитаю рассуждать категориями уровней, а не прямым сравнением «лучше/хуже». Игроки 1-го, 2-го уровня. Норман ПауэллМайами»), к примеру, находится на 2-м уровне с Остином РивзомЛейкерс») и Десмондом Бэйном («Орландо»).

Мне нравится Бэйн. Он играет на победу. Большинство смотрит на статистику, стиль игры. Но если говорить именно о победах, в организованной команде Десмонд Бэйн становится Топ-5 атакующим защитником лиги», – заявил Пол.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
logoНБА
logoДесмонд Бэйн
logoНорман Пауэлл
logoОрландо
logoМайами
logoЛейкерс
Рич Пол
logoОстин Ривз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Никс» и «Мэджик» едут в Вегас – первые полуфиналисты Кубка НБА
10 декабря, 21:05
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
10 декабря, 05:10
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
10 декабря, 04:50Видео
Главные новости
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
4 минуты назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
10 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
14 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
28 минут назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
32 минуты назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
44 минуты назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
49 минут назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
55 минут назадВидео
Кубок НБА. 1/2 финала. 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо», «Оклахома» играет с «Сан-Антонио»
сегодня, 04:09Live
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09