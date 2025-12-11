Рич Пол: «Пауэлл, Ривз и Бэйн находятся на втором уровне среди атакующих защитников»
Рич Пол прокомментировал свой рейтинг силы вторых номеров.
Руководитель агенства Klutch Sports Рич Пол поделился размышления об атакующих защитниках лиги.
«Предпочитаю рассуждать категориями уровней, а не прямым сравнением «лучше/хуже». Игроки 1-го, 2-го уровня. Норман Пауэлл («Майами»), к примеру, находится на 2-м уровне с Остином Ривзом («Лейкерс») и Десмондом Бэйном («Орландо»).
Мне нравится Бэйн. Он играет на победу. Большинство смотрит на статистику, стиль игры. Но если говорить именно о победах, в организованной команде Десмонд Бэйн становится Топ-5 атакующим защитником лиги», – заявил Пол.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
