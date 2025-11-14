Братья Вагнеры из «Орландо» подписали многолетние контракты с Adidas

Adidas будет работать с братьями Вагнерами.

Моритц и Франц Вагнеры из «Мэджик» подписали многолетние многомиллионные партнерские контракты с Adidas.

Оба игрока связаны с последними успехами сборной Германии и возвращением «Орландо» в список лидеров Восточной конференции НБА .

Звездой является младший – форвард Франц Вагнер. На его счету попадание в первую сборную новичков НБА в 2022 году и золотые медали чемпионата мира-2023 и Евробаскета-2025.

Центровой Мо Вагнер участвовал в завоевании золота на первенстве мира вместе с братом, но в декабре 2024 получил разрыв крестообразной связки и пока не выходил на площадку в этом календарном году.