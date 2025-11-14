Братья Вагнеры из «Орландо» подписали многолетние контракты с Adidas
Adidas будет работать с братьями Вагнерами.
Моритц и Франц Вагнеры из «Мэджик» подписали многолетние многомиллионные партнерские контракты с Adidas.
Оба игрока связаны с последними успехами сборной Германии и возвращением «Орландо» в список лидеров Восточной конференции НБА.
Звездой является младший – форвард Франц Вагнер. На его счету попадание в первую сборную новичков НБА в 2022 году и золотые медали чемпионата мира-2023 и Евробаскета-2025.
Центровой Мо Вагнер участвовал в завоевании золота на первенстве мира вместе с братом, но в декабре 2024 получил разрыв крестообразной связки и пока не выходил на площадку в этом календарном году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
