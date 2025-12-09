  • Спортс
Энтони Эдвардс о том, почему игра с «Финиксом» выдалась трудной: «Их номер 12 довольно неплохо играет в баскетбол»

Эдвардс отдельно выделил игрока в составе соперника.

Сегодня «Миннесота» проиграла «Финиксу» (105:108) в сложном матче, по ходу которого «Вулвс» ни разу не удалось выйти вперед больше, чем на 2 очка.

Лидер «волков» Энтони Эдвардс, набравший 40 очков, ответил на вопрос, почему игра выдалась такой трудной.

«Эм… Хм… Номер 12 довольно неплохо играет в баскетбол», – немного подумав, сказал Эдвардс.

Под этим номером в составе «Финикса» выступает защитник Коллин Гиллеспи, проводящий лучший сезон в карьере. В матче против «Миннесоты» на его счету 19 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Энтони Эдвардса
