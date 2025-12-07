6

Единая лига ВТБ. «Зенит» взял верх над «Уралмашем» на выезде

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Уралмаш» дома уступил «Зениту».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 11-2, ЦСКА – 11-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Бетсити Парма – 8-5, МБА-МАИ – 8-5, Зенит – 8-5, Уралмаш – 6-7, Енисей – 5-8, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-12, Самара – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoУралмаш
logoЗенит
