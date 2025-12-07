Егор Дёмин набрал 8 очков, 4 подбора и 7 передач в победном матче с «Пеликанс»
Егор Дёмин помог «Бруклину» одержать 6-ю победу в сезоне.
Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин записал на свой счет 8 очков, 4 подбора и 7 передач, его команда одержала шестую победу в сезоне в матче с «Новым Орлеаном» (119:101).
За 25 минут в стартовой пятерке россиянин реализовал 3 из 5 с игры, включая 2 из 4 из-за дуги, а также допустил 3 потери.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
