Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа

Ламело Болл не поможет «Шарлотт» в матче с «Денвером».

Разыгрывающий «Шарлотт » Ламело Болл не сможет помочь команде в матче против «Денвера » из-за ушиба кости в левом голеностопе, полученного в игре с «Торонто».

Также встречу с «Наггетс» пропустят Коллин Секстон (растяжение четырехглавой мышцы бедра) и Тре Мэнн (ушиб кости колена). Статус Муссы Диабате (боль в колене) остается под вопросом.