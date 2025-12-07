Ламело Болл пропустит матч с «Денвером» из-за ушиба голеностопа
Ламело Болл не поможет «Шарлотт» в матче с «Денвером».
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл не сможет помочь команде в матче против «Денвера» из-за ушиба кости в левом голеностопе, полученного в игре с «Торонто».
Также встречу с «Наггетс» пропустят Коллин Секстон (растяжение четырехглавой мышцы бедра) и Тре Мэнн (ушиб кости колена). Статус Муссы Диабате (боль в колене) остается под вопросом.
