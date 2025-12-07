  • Спортс
Брэндон и Рэндольф Чилдрессы стали первой парой сын-отец в истории чемпионата Турции, каждый из которой оформлял трипл-дабл

Брэндон и Рэндольф Чилдрессы вошли в историю чемпионата Турции.

Вчера «Бурсаспор» одержал победу над «Галатасараем» со счетом (91:87, ОТ) в 10-м туре турецкой лиги.

Защитник «Бурсаспора» Брэндон Чилдресс оформил трипл-дабл, набрав 24 очка, 11 подборов и 11 передач. Отец Брэндона, Рэндольф, собрал свой трипл-дабл сезоне-1998/99, выступая за «Коньяспор»: тогда он записал на свой счет 24 очка, 14 подборов и 11 перехватов. Таким образом, впервые в истории турецкого чемпионата у каждого из пары отец-сын есть трипл-дабл.

Рэндольф Чилдресс также был первым игроком в истории чемпионата Турции, оформившим трипл-дабл, а всего такое достижение покорилось 18 игрокам турецкой лиги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoчемпионат Турции
logoБурсаспор
Брэндон Чилдресс
logoКоньяспор
