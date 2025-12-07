  • Спортс
  Пэт Спенсер: «Когда тренерский штаб дает такой уровень доверия, выходить на площадку становится легко»
Пэт Спенсер: «Когда тренерский штаб дает такой уровень доверия, выходить на площадку становится легко»

Пэт Спенсер рассказал о своей роли в «Голден Стэйт».

Пэт Спенсер стал одним из героев победы «Голден Стэйт» над «Кливлендом» (99:94). Впервые выйдя в стартовом составе, он набрал рекордные для себя 19 очков. После матча 29-летний баскетболист рассказал о росте уверенности и новой роли в команде.

«Я всегда был уверен в себе. В этом году мне позволили немного дирижировать, держать мяч в руках, вовлекать других игроков, создавать моменты.

Любой, кто играет в эту игру, скажет вам: когда у тебя чуть больше мяча в руках, появляется определенный уровень комфорта.

Я чувствую себя довольно уверенно… когда тренерский штаб дает тебе такой уровень доверия, выходить на площадку становится легко», – заявил разыгрывающий «Уорриорз».

В трех последних матчах Пэт Спенсер неизменно набирает не менее 15 очков за игру.

Пэт Спенсер посоветовал болельщикам в Кливленде расходиться по домам после ключевого попадания

Источник: послематчевая пресс-конференция Пэта Спенсера
