Пэт Спенсер посоветовал болельщикам в Кливленде расходиться по домам после ключевого попадания
Пэт Спенсер снял все вопросы в Кливленде.
Защитник «Голден Стэйт» Пэт Спенсер помахал на прощание зрителям в Кливленде после ключевого попадания с линии на последних секундах.
В субботу 29-летний баскетболист впервые вышел в стартовой пятерке «Уорриорз» и за 29 минут обновил личный рекорд по набранным очкам (19). В его активе также 4 подбора и 7 передач.
