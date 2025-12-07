Эл Хорфорд: «Я пока не на том уровне, на котором хочу быть»
Центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд признает, что слабо начал сезон.
Опытный центровой Эл Хорфорд, подписавший в межсезонье двухлетний контракт с «Голден Стэйт», разочарован своим стартом в новой команде.
«Скажу прямо: я играл не очень хорошо. Понимаю, что впереди много работы, мне нужно делать больше и становиться лучше. Думаю, у меня это получится. Но сейчас я пока не на том уровне, на котором хочу быть», – признался Хорфорд в интервью The Athletic.
39-летний баскетболист принял участие только в 13 из 24 игр команды и в среднем набирает 5,6 очка и делает 4,4 подбора за 21,5 минуты.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
