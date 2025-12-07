ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт покажет лучшие матчи Лиги чемпионов Азии, чемпионата Испании по баскетболу и других турниров
С декабря на ВидеоСпортсе’’ будут доступны трансляции, организованные совместно с ТВ Старт. Смотрите в прямом эфире матчи европейских топ-клубов в баскетбольных чемпионатах своих стран, игры звезд азиатской Лиги чемпионов и команды Леонида Слуцкого, а также встречи российких лидеров Арины Федоровцевой и Марины Марковой в турецких волейбольных клубах.
В ближайшее время мы покажем:
7 декабря. Баскетбол. Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия» (21:00).
10 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии. «Хиросима» – «Шанхай Шэньхуа» (13:00).
14 декабря. Баскетбол. Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» (20:30).
23 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» – «Насаф» (21:15).
24 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» – «Аль-Завра» (19:00).
Кроме того, на ВидеоСпортсе’’ открылся специальный раздел ТВ Старт, где уже доступны хайлайты самых ярких событий, которые транслирует Старт.
ВидеоСпортc’’ – единое пространство для спортивного видео: прямые трансляции, хайлайты, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции Спортса’’. Все видео доступны бесплатно. Спортс’’ регулярно транслирует яркие события: матчи недели КХЛ, игры отбора ЧМ-2026 и квалификации Лиги чемпионов, «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Шанхая» Леонида Слуцкого, теннисный «Мастерс», чемпионаты России по регби и футзалу, а также другие турниры.