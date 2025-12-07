ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт покажет лучшие матчи Лиги чемпионов Азии, чемпионата Испании по баскетболу и других турниров

Спортс’’ и ТВ Старт начинают масштабное сотрудничество.

С декабря на ВидеоСпортсе’’ будут доступны трансляции, организованные совместно с ТВ Старт. Смотрите в прямом эфире матчи европейских топ-клубов в баскетбольных чемпионатах своих стран, игры звезд азиатской Лиги чемпионов и команды Леонида Слуцкого, а также встречи российких лидеров Арины Федоровцевой и Марины Марковой в турецких волейбольных клубах.

В ближайшее время мы покажем:

7 декабря. Баскетбол. Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия» (21:00).

10 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии. «Хиросима » – «Шанхай Шэньхуа » (13:00).

14 декабря. Баскетбол. Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» (20:30).

23 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии . «Аль-Иттихад » – «Насаф » (21:15).

24 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср » – «Аль-Завра» (19:00).

Кроме того, на ВидеоСпортсе’’ открылся специальный раздел ТВ Старт , где уже доступны хайлайты самых ярких событий, которые транслирует Старт.

ВидеоСпортc’’ – единое пространство для спортивного видео: прямые трансляции, хайлайты, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции Спортса’’. Все видео доступны бесплатно. Спортс’’ регулярно транслирует яркие события: матчи недели КХЛ, игры отбора ЧМ-2026 и квалификации Лиги чемпионов, «ПСЖ » Матвея Сафонова , «Шанхая» Леонида Слуцкого, теннисный «Мастерс», чемпионаты России по регби и футзалу, а также другие турниры.