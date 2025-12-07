  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт покажет лучшие матчи Лиги чемпионов Азии, чемпионата Испании по баскетболу и других турниров
4

ВидеоСпортс’’ совместно с ТВ Старт покажет лучшие матчи Лиги чемпионов Азии, чемпионата Испании по баскетболу и других турниров

Спортс’’ и ТВ Старт начинают масштабное сотрудничество.

С декабря на ВидеоСпортсе’’ будут доступны трансляции, организованные совместно с ТВ Старт. Смотрите в прямом эфире матчи европейских топ-клубов в баскетбольных чемпионатах своих стран, игры звезд азиатской Лиги чемпионов и команды Леонида Слуцкого, а также встречи российких лидеров Арины Федоровцевой и Марины Марковой в турецких волейбольных клубах.

В ближайшее время мы покажем:

7 декабря. Баскетбол. Чемпионат Испании. «Баскония» – «Валенсия» (21:00).

10 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии. «Хиросима» – «Шанхай Шэньхуа» (13:00).

14 декабря. Баскетбол. Чемпионат Турции. «Фенербахче» – «Анадолу Эфес» (20:30).

23 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» – «Насаф» (21:15).

24 декабря. Футбол. Лига чемпионов Азии 2. «Аль-Наср» – «Аль-Завра» (19:00).

Кроме того, на ВидеоСпортсе’’ открылся специальный раздел ТВ Старт, где уже доступны хайлайты самых ярких событий, которые транслирует Старт.

ВидеоСпортc’’ – единое пространство для спортивного видео: прямые трансляции, хайлайты, студийные форматы, а также контент от клубов, федераций, блогеров и редакции Спортса’’. Все видео доступны бесплатно. Спортс’’ регулярно транслирует яркие события: матчи недели КХЛ, игры отбора ЧМ-2026 и квалификации Лиги чемпионов, «ПСЖ» Матвея Сафонова, «Шанхая» Леонида Слуцкого, теннисный «Мастерс», чемпионаты России по регби и футзалу, а также другие турниры.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1372 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Sports
logoСанфречче Хиросима
logoШанхай Шэньхуа
logoАль-Иттихад Джидда
logoНасаф
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМатвей Сафонов
logoБарселона
logoЛеонид Слуцкий
logoМарина Маркова
logoРеал
Фенербахче жен
logoБаскония
Вакыфбанк
logoВаленсия
logoАрина Федоровцева
logoчемпионат Турции
чемпионат Турции жен
logoчемпионат Испании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
52 минуты назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
только что
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
9 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
22 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
41 минуту назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29