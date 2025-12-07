Амен Томпсон эффектно заблокировал данк Энтони Дэвиса

Томпсон не дал Дэвису забить сверху.

В одном из эпизодов матча против «Далласа » защитник «Хьюстона » Амен Томпсон выписал красивый блок-шот звездному форварду Энтони Дэвису .

По итогам встречи «Рокетс» уступили «Мэверикс» – 109:122. Томпсон отметился 7 очками, 6 подборами и 6 передачами, Дэвис набрал 29 очков и 8 подборов.