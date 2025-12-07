  • Спортс
  Энтони Дэвис реабилитировался после провальной игры с «Оклахомой», набрав 29 очков за 30 минут в победном матче против «Хьюстона»
Энтони Дэвис реабилитировался после провальной игры с «Оклахомой», набрав 29 очков за 30 минут в победном матче против «Хьюстона»

Дэвис помог «Далласу» обыграть «Хьюстон», набрав 29 очков за 30 минут.

Звездный форвард «Далласа» Энтони Дэвис провел отличный матч против «Хьюстона» после провальной вчерашней игры с «Оклахомой».

Вчера Дэвис набрал 2 очка (1 из 9 с игры) за 24 минуты на паркете, что стало для него худшим результатом за карьеру в матчах, где он отыграл минимум 20 минут.

Сегодня на счету форварда 29 очков за 30 минут при 14 из 19 попаданиях с игры и 1 из 2 штрафных. Также в его активе 8 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот.

Суперзвезда «Хьюстона» форвард Кевин Дюрэнт набрал 20 из своих 27 очков в первой половине, но не вышел на четвертую четверть, так как «Мэверикс» обыграли «Рокетс» 37:20 в третьей 12-минутке и увеличили преимущество до «+21» в начале четвертой.

«Даллас» довел встречу до победы – 122:109.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
