Кеон Эллис провел 20 минут на площадке в матче с «Рокетс» и остался с нулем во всех основных статистических категориях
Кеон Эллис присоединился к клубу Тони Снелла.
25-летний защитник «Сакраменто» Кеон Эллис отметился знаковой статистической линейкой. В разгромно проигранном матче с «Хьюстоном» (95:121) Эллис вышел со скамейки запасных на 20 минут и остался с нулем во всех основных категориях.
У Эллиса 0 очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов, а также 0 потерь. Защитник попал 0 из 4 бросков с игры, все из-за дуги, не вставал на линию штрафных, но 2 раза сфолил.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости