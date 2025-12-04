72 очка от Шенгюна, Дюрэнта и Томпсона позволили «Хьюстону» разгромить «Сакраменто»
«Рокетс» крупно обыграли «Кингз».
Трио из центрового Алперена Шенгюна, форварда Кевина Дюрэнта и защитника Амена Томпсона набрало 72 очка. «Рокетс» разгромили «Кингз» со счетом 121:95.
На счету Шенгюна 28 очков (11 из 20 с игры, 6 из 7 с линии), 10 подборов, 3 передачи и 4 перехвата.
Дюрэнт набрал 24 очка (9 из 16 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 5 из 5 с линии), 8 передач и 3 подбора во встрече с бывшим одноклубником Расселлом Уэстбруком (12 + 9 передач).
Томпсон добавил свой дабл-дабл – 20 очков (8 из 16 с игры), 12 подборов, 7 передач на 5 потерь и 2 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости