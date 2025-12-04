Райан Нембхард стал первым не выбранным на драфте новичком с 15 очками и 10 передачами и более в двух матчах подряд

Райан Нембхард превосходит все ожидания в «Далласе».

Новичок Райан Нембхард не был выбран на драфте-2025 НБА и подписал двусторонний контракт с «Мэверикс». В прошлом матче 28+10 от разыгрывающего помогли его команде справиться с «Денвером» и Николой Йокичем. В этот раз Нембхард сыграл важную роль в победе над «Майами » (118:108).

На счету защитника 15 очков, 13 передач и 5 подборов. Нембхард реализовал 6 из 10 бросков с игры и 3 из 3 трехочковых.

Это первый раз в истории лиги (в период с 1967 года), когда не выбранный на драфте новичок набирает 15 очков и 10 передач и более в двух матчах подряд.

13 передач стали рекордными для его команды в этом сезоне, а также рекордными в истории клуба для не выбранных на драфте новичков.