Лука Дончич пропустит матч с «Торонто» по личным причинам

«Лейкерс» проведут матч против «Рэпторс» в четверг без звездного разыгрывающего Луки Дончича, который не сможет выйти на площадку по личным причинам.

Словенец набирает 35,3 очка, 8,9 подбора и 8,9 передачи в среднем за встречу при 47,8% с игры и 34,1% из-за дуги в 16 матчах сезона.

«Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции с результатом 15-5.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
