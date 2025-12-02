Лука Дончич не смог прокомментировать игру «Торонто»: «Я мало смотрю НБА, простите»

Лука Дончич: Я мало смотрю НБА, простите.

Сегодня «Лейкерс» прервали свою победную серию из 7 игр, проиграв дома «Финиксу» (108:125). Защитник Лука Дончич стал лучшим бомбардиром команды, но винил в поражении себя из-за большого количества потерь

На той же пресс-конференции Дончич признался, что НБА не входит в число его главных интересов вне площадки.

Поскольку следующей игрой «Лейкерс » будет матч против «Торонто », у Дончича попросили комментарий перед этой встречей.

«Если честно, я не так много смотрю НБА , простите.

Я знаю, какой у них результат, какой у них тренер, я его обожаю и знаю, что он заставляет их играть в жесткий баскетбол», – пояснил Дончич .