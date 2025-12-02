Лука Дончич не смог прокомментировать игру «Торонто»: «Я мало смотрю НБА, простите»
Лука Дончич: Я мало смотрю НБА, простите.
Сегодня «Лейкерс» прервали свою победную серию из 7 игр, проиграв дома «Финиксу» (108:125). Защитник Лука Дончич стал лучшим бомбардиром команды, но винил в поражении себя из-за большого количества потерь
На той же пресс-конференции Дончич признался, что НБА не входит в число его главных интересов вне площадки.
Поскольку следующей игрой «Лейкерс» будет матч против «Торонто», у Дончича попросили комментарий перед этой встречей.
«Если честно, я не так много смотрю НБА, простите.
Я знаю, какой у них результат, какой у них тренер, я его обожаю и знаю, что он заставляет их играть в жесткий баскетбол», – пояснил Дончич.
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости