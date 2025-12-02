В 25 раз упал коэффициент на то, что «Оклахома» побьет рекорд «Голден Стэйт» по числу побед в регулярке НБА. Вероятность – 25%

«Оклахома» одержала 20 побед в 21 матче сезона НБА.

Рекорд по числу побед за регулярный чемпионат принадлежит «Голден Стэйт» – 73 победы в сезоне-2015/16.

В начале сезона на падение рекорда «Уорриорс» давали коэффициент 100.00 – примерно 1% вероятности. С тех пор котировки обвалились в 25 раз – до 4.00, что соответствует 25%.

«Оклахома» проведет следующий матч 3 декабря как раз против «Голден Стэйт».