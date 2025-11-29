Энтони Дэвис не сыграет против «Клипперс» во втором матче бэк-ту-бэка

Вернувшийся в состав после травмы звездный форвард «Мэверикс» Энтони Дэвис снова пропустит матч.

В субботу «большой» не выйдет на площадку во встрече с «Клипперс». Техасцы будут проводить вторую игру за два дня и не станут рисковать здоровьем 32-летнего баскетболиста.

С момента обмена на Луку Дончича 10 месяцев назад Дэвис принял участие всего в 14 из 52 возможных матчей.

В пятницу бигмен вернулся после пропуска 14 матчей в проигранной встрече со своей бывшей командой «Лейкерс» (119:129). Дэвис набрал 12 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 блок-шота при 6/10 с игры за 28 минут.