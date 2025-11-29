0

Энтони Дэвис не сыграет против «Клипперс» во втором матче бэк-ту-бэка

Вернувшийся в состав после травмы звездный форвард «Мэверикс» Энтони Дэвис снова пропустит матч.

В субботу «большой» не выйдет на площадку во встрече с «Клипперс». Техасцы будут проводить вторую игру за два дня и не станут рисковать здоровьем 32-летнего баскетболиста.

С момента обмена на Луку Дончича 10 месяцев назад Дэвис принял участие всего в 14 из 52 возможных матчей.

В пятницу бигмен вернулся после пропуска 14 матчей в проигранной встрече со своей бывшей командой «Лейкерс» (119:129). Дэвис набрал 12 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 блок-шота при 6/10 с игры за 28 минут.

Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
ДаШэй Гилджес-Александер
НетМайкл Джордан
ПовторитСтефен Карри
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basket News
logoКлипперс
logoДаллас
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Кубок. 23 очка, 9 подборов и 5 передач Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Филадельфией», «Сан-Антонио» без Вембаньямы одолел «Денвер» благодаря 35 очкам Васселла и другие результаты
29 ноября, 07:16
Энтони Дэвис (12+5+5) вернулся после пропуска 14 матчей в проигранной встрече с «Лейкерс»
29 ноября, 05:51
Деандре Эйтон перед игрой с «Далласом»: «Моя задача в «Лейкерс» – укрепить защиту и быть заметным на обеих половинах площадки»
29 ноября, 04:25
Главные новости
Купер Флэгг и Кон Книппел – лучшие новички НБА октября-ноября
19 минут назад
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»
36 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Оклахомой», «Бостон» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
56 минут назад
Яннис Адетокумбо удалил из соцсетей все посты о «Милуоки», кроме публикации о чемпионстве 2021-го года
сегодня, 18:53
«Локомотив-Кубань» официально подтвердил переход Майка Мура
сегодня, 18:32Фото
Чендлер Парсонс раскритиковал Леброна Джеймса за «накручивание статистики»: «Он определенно охотился за очками и не собирался уходить, пока не получит их»
сегодня, 18:14
Рамона Шелберн о «Филадельфии»: «Теперь это команда Тайриза Макси»
сегодня, 17:02
Данило Галлинари объявил о завершении карьеры
сегодня, 16:27
Оди Крукс набрала 47 очков за 33 минуты и обновила рекорд университета
сегодня, 16:04Видео
Демар Дерозан о необходимости изменений в «Кингз»: «Это зависит не от меня. Моя работа – приходить и делать все, что требуется для победы»
сегодня, 15:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»
3 минуты назад
«Сан‑Пабло Бургос» подписал Итана Хэппа
58 минут назад
Кеннет Фарид – MVP Евролиги по итогам ноября
сегодня, 17:47Фото
Жарко Паспаль назначен новым спортивным директором «Партизана»
сегодня, 17:35Фото
«Олимпиакос» следит за рынком НБА в поисках разыгрывающего после серии отказов
сегодня, 16:42
Хамиду Диалло может покинуть «Басконию» ради выгодного контракта в Китае
сегодня, 15:42
Форвард «Фенербахче» Онуралп Битим получил разрыв связки голеностопа в матче сборной Турции
сегодня, 15:35
Марко Гудурич пропустит два ближайших матча «Милана»
сегодня, 14:33
ЧМ-2027. Отборочный турнир. Финляндия обыграла Францию, Польша вырвала победу у Нидерландов и другие результаты
вчера, 20:53
Томаш Саторански установил новый рекорд отборочного турнира чемпионата мира по количеству передач за игру
вчера, 20:37