Андре Драммонду понадобилась инвалидная коляска после травмы колена
Драммонд получил травму и покинул паркет на инвалидной коляске.
Во второй четверти матча против «Бруклина» центровой «Филадельфии» Андре Драммонд неудачно приземлился при борьбе за подбор и повалился на паркет, схватившись за правое колено.
Сообщается, что Драммонд получил гиперэкстензию (переразгибание) коленного сустава. С площадки его увозили в инвалидной коляске.
До травмы 32-летний центровой успел отметиться 7 очками и 4 подборами за 11 минут. Перед сегодняшней игрой его средние показатели за 8 матчей текущего сезона в стартовом составе были следующими: 10,9 очка при 54% реализации бросков с игры и 44% с трехочковой дистанции, 13,8 подбора и 1 блок-шот.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
