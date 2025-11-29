Андре Драммонду понадобилась инвалидная коляска после травмы колена

Драммонд получил травму и покинул паркет на инвалидной коляске.

Во второй четверти матча против «Бруклина » центровой «Филадельфии» Андре Драммонд неудачно приземлился при борьбе за подбор и повалился на паркет, схватившись за правое колено.

Сообщается, что Драммонд получил гиперэкстензию (переразгибание) коленного сустава. С площадки его увозили в инвалидной коляске.

До травмы 32-летний центровой успел отметиться 7 очками и 4 подборами за 11 минут. Перед сегодняшней игрой его средние показатели за 8 матчей текущего сезона в стартовом составе были следующими: 10,9 очка при 54% реализации бросков с игры и 44% с трехочковой дистанции, 13,8 подбора и 1 блок-шот.