Жорди Фернандес: «Не будем спешить с возвращением Майкла Портера. Его здоровье в приоритете»
Майкл Портер пропустил матч из-за проблем со спиной.
Форвард «Бруклина» Майкл Портер не вышел на матч против «Филадельфии» из-за скованности в нижней части спины. Команда пока не уверена, приведет ли это к пропуску серии игр.
«Безусловно, мы не будем торопиться с его возвращением. Его здоровье, тело являются для нас приоритетом. Мы не слишком обеспокоены. Обновим информацию позже», – поделился главный тренер Жорди Фернандес.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости