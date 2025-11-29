Жорди Фернандес: «Не будем спешить с возвращением Майкла Портера. Его здоровье в приоритете»

Майкл Портер пропустил матч из-за проблем со спиной.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер не вышел на матч против «Филадельфии» из-за скованности в нижней части спины. Команда пока не уверена, приведет ли это к пропуску серии игр.

«Безусловно, мы не будем торопиться с его возвращением. Его здоровье, тело являются для нас приоритетом. Мы не слишком обеспокоены. Обновим информацию позже», – поделился главный тренер Жорди Фернандес .