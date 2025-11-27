15

«У нас настоящая команда». «Сперс» выиграли 4 из 5 матчей без Виктора Вембаньямы

«Сан-Антонио» справляется без своей главной звезды.

Форвард Виктор Вембаньяма не играет с 15 ноября. «Сперс» взяли 4 из 5 матчей в его отсутствие. В последней встрече команда обыграла «Портленд» в гостях – 115:102.

Разыгрывающий Де’Аарон Фокс прокомментировал успехи, несмотря на травмы ключевых баскетболистов.

«У нас настоящая команда, я это уже говорил. Вик – ключевая часть коллектива, важный элемент, один из лучших игроков мира. Но у нас есть команда. Когда она хорошо собрана, слажена и дружно выходит на площадку – приходят победы, даже когда парни выбывают из состава. Меня не было, кажется, 8 игр, и команда взяла первые пять.

Стефон Касл тоже выбыл, но другие парни взяли на себя ответственность», – заключил Фокс.

