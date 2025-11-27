Дилан Харпер вернулся после пропуска 10 матчей в победной встрече с «Портлендом»
В состав «Сперс» вернулся важный игрок.
Защитник «Сперс» Дилан Харпер восстановился от травмы и принял участие в победном матче против «Портленда» (115:102).
2-й номер драфта-2025 вылетел из состава на старте чемпионата из-за травмы икроножной мышцы, пропустив в итоге 10 игр.
Харпер уверенно начал свой первый сезон в НБА, набирая 14 очков (33% трехочковых), 4 подбора и 3,8 передачи за 23,3 минуты в среднем в стартовых 6 матчах. В среду за 17 минут со скамейки Дилан набрал 7 очков, 3 подбора и 2 передачи при 2/8 с игры.
Виктор Вембаньяма (икроножная мышца) и Стефон Касл (бедро), как ожидается, в ближайшее время будут осмотрены на предмет готовности к возвращению в строй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
