1

Ник Нерс: «Пытались купить немного времени минутами Джастина Эдвардса, но у него пошло, так что он остался на площадке»

Ник Нерс прокомментировал вспышку Джастина Эдвардса.

21-летний форвард Джастин Эдвардс за 27 минут со скамейки набрал 22 очка, 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват, реализовав 8 из 9 бросков с игры и 5 из 6 из-за дуги. Игрок стал самым результативным в составе «Филадельфии» и помог ей победить «Бостон» со счетом 102:100.

«Джастин попал несколько важнейших бросков, вернул нас в игру, это точно. Мы пытались купить немного времени его минутами, но у него пошло, так что он остался на площадке.

Эдвардс мне очень нравится. Я за него не беспокоюсь. Даже плохие игры в его исполнении меня не тревожат.

Сегодня нам удалось, наконец, немного организоваться, начать исполнять комбинации. Сбрасывали на открытого игрока», – поделился главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
logoДжастин Эдвардс 2003
logoФиладельфия
logoНБА
logoБостон
logoНик Нерс
