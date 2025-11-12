Жорди Фернандес: «У Дёмина светлое будущее в НБА. Очень рад тому, что он показывает, и его агрессивности»
Жорди Фернандес положительно оценил игру Егора Дёмина.
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин установил личный рекорд по результативности (16 очков) и добавил 4 подбора и 5 передач в своем 3-м матче в стартовом составе.
«Мы все считаем, что у него светлое будущее в НБА. Очень рад его прогрессу, тому, что он сейчас показывает, его агрессивности.
Пять передач на одну потерю против такой контактной, прессингующей команды – это рост.
Много позитивных моментов. Главная задача – обеспечить стабильность. Продолжить расти в плане защиты, учитывать ошибки, становиться еще эффективнее», – заключил главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
