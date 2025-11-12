  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин: «Мама говорит, что в детстве я не хотел заниматься баскетболом, чтобы выделиться в семье»
0

Егор Дёмин: «Мама говорит, что в детстве я не хотел заниматься баскетболом, чтобы выделиться в семье»

Егор Дёмин рассказал о приходе в баскетбол.

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин поделился историями из детства.

«Довольно забавно говорить о любви к баскетболу. Родители постоянно рассказывают о моем детстве и том, чего я уже и не помню. Мама сказала, что я вообще не хотел заниматься баскетболом. Я не понял, как это могло быть, вся семья этим занимается. Но в этом и была причина, я хотел выделяться.

Как-то сказал, что буду играть в футбол, хотя никогда не касался футбольного мяча.

Баскетбол очень рано вошел в мою жизнь. Я постоянно крутился рядом с братом и его командой.

Мы мало играли друг с другом, потому что он был на 5 лет старше. Когда я стал достаточно хорош, мы совсем перестали. Но теперь я определенно могу его обыграть», – посмеялся Дёмин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Бруклина»
logoНБА
logoБруклин
logoЕгор Дёмин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин набрал 16 очков, 4 подбора и 5 передач за 28 минут в игре с «Торонто»
сегодня, 04:40Видео
Егор Дёмин – все увереннее: показал арсенал средних атак против «Никс»
10 ноября, 08:50
Жорди Фернандес о переводе Егора Дёмина в стартовый состав: «Я даю ему игровое время, но это не значит, что он не должен становиться еще лучше»
10 ноября, 05:53
Главные новости
Костас Слукас первым в истории Евролиги превысил отметку в 10 000 сыгранных минут
4 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» примет «Бетсити Парму»
сегодня, 11:58
Евролига. «Олимпиакос» примет «Жальгирис», «Бавария» встретится с «Барселоной»
сегодня, 11:58
Джа Морэнт: «Был неприятно поражен количеством своих потерь»
сегодня, 11:57
Паоло Банкеро: «Пока рано бить тревогу, но надо бы уже начать побеждать»
сегодня, 11:22
Антониус Кливленд: «Майк Джеймс и Дарран Хиллиард сказали, что мне понравится ЦСКА, и не захочется уходить»
сегодня, 10:50
Ник Нерс: «Пытались купить немного времени минутами Джастина Эдвардса, но у него пошло, так что он остался на площадке»
сегодня, 10:30
Марк Дэйгнолт о победе над «Уорриорз»: «Мы уже выучили эту партию. А Чет Холмгрен отточил свои фундаментальные навыки даже на несвойственной ему позиции»
сегодня, 10:15
«Зачем?» Технический фол Андре Драммонда вызвал недоумение у Тайриза Макси
сегодня, 09:30Видео
Келли Убре и Ноа Клауни – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джабари Паркер пропустит игру с «Виллербаном» из-за утраты в семье
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Триест» примет «Дертону»
сегодня, 11:58
Еврокубок. «Бешикташ» примет «Тренто», «Литкабелис» встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
сегодня, 11:58
Джей Джей Редик выставил на продажу свой пентхаус в Бруклине за 6,2 миллиона
сегодня, 11:40Фото
Форвард Джей Ти Тор присоединился к «Реджо-Эмилии»
сегодня, 09:55Фото
Кеннет Фарид оформил дабл-дабл (17+10) в первом матче за «Панатинаикос»
сегодня, 09:45
«Индиана» подписала второй 10-дневный контракт с форвардом Джеремайей Робинсон-Эрлом
вчера, 21:31
Еврокубок. «Бурк» разгромил «Ульм», «Арис» уступил «Бахчешехиру» и другие результаты
вчера, 20:52
Winline Basket Cup. «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в овертайме
вчера, 20:25
Чемпионат Франции. «Булазак» уверенно обыграл «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 20:20