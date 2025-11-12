Егор Дёмин: «Мама говорит, что в детстве я не хотел заниматься баскетболом, чтобы выделиться в семье»

Егор Дёмин рассказал о приходе в баскетбол.

Российский разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин поделился историями из детства.

«Довольно забавно говорить о любви к баскетболу. Родители постоянно рассказывают о моем детстве и том, чего я уже и не помню. Мама сказала, что я вообще не хотел заниматься баскетболом. Я не понял, как это могло быть, вся семья этим занимается. Но в этом и была причина, я хотел выделяться.

Как-то сказал, что буду играть в футбол, хотя никогда не касался футбольного мяча.

Баскетбол очень рано вошел в мою жизнь. Я постоянно крутился рядом с братом и его командой.

Мы мало играли друг с другом, потому что он был на 5 лет старше. Когда я стал достаточно хорош, мы совсем перестали. Но теперь я определенно могу его обыграть», – посмеялся Дёмин.