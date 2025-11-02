Яннис Адетокумбо объяснил синяк под глазом спасением женщины от ограбления
Лидер «Бакс» поведал абсолютно правдивую историю инцидента в супермаркете.
«Когда я уже почти расплатился за продукты в магазине, один тип собрался вырвать сумочку у женщины. Я такой: «Эй, чувак, ты чего делаешь? Прекрати». Я пошел и схватил его, он развернулся и ударил меня локтем в глаз. Но потом я уложил его на пол, забрал сумочку, отдал ее женщине, и с ней все было в порядке.
Я еще заплатил за ее продукты, потому что она была в шоке и все такое. Знаете, приехала полиция и забрала того парня. Не знаю, взяла его под стражу. После этого я просто пошел домой, провел кое-какие процедуры и прилег вздремнуть», – сдерживая улыбку, рассказал Адетокумбо в ответ на вопрос о синяке на его лице.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Милуоки»
