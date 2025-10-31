Кевин Дюрэнт: «Лет 6 назад был в депрессии из-за внешнего вида. Казался себе слишком высоким и худым. Но это было глупо»

Кевин Дюрэнт поделился историей из прошлого.

«Был в депрессии лет шесть назад. Из-за внешнего вида. В какой-то момент началось это ощущение неуверенности в себе. Казался себе слишком высоким и худым. Когда был не в окружении других баскетболистов. Слишком выделялся.

Выбрался из этого состояния, потому что это было глупо. Принял себя. Понял, что нужно перестать на этом зацикливаться. Это детский образ мыслей, из которого мне просто нужно было вырасти», – заключил форвард «Хьюстона ».