Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
Президент РФБ назвал санкции толчком для роста российского баскетбола.
«Потеряв иностранных партнеров, которые у нас были, мы получили своих собственных партнеров, локальных.
Произошло импортозамещение, причем достаточно быстро. И на самом деле вот этот «волшебный пинок» очень серьезно помог.
Я всегда говорил, что, ну, ребята, слушайте, пока мы не обратим внимание на свои собственные продукты, на свои собственные чемпионаты, какие-то проекты внутри, мы не будем успешны», – заявил Кириленко в эфире Радио РБК.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Радио РБК
