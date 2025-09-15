  • Спортс
  • Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»

Президент РФБ назвал санкции толчком для роста российского баскетбола.

«Потеряв иностранных партнеров, которые у нас были, мы получили своих собственных партнеров, локальных.

Произошло импортозамещение, причем достаточно быстро. И на самом деле вот этот «волшебный пинок» очень серьезно помог.

Я всегда говорил, что, ну, ребята, слушайте, пока мы не обратим внимание на свои собственные продукты, на свои собственные чемпионаты, какие-то проекты внутри, мы не будем успешны», – заявил Кириленко в эфире Радио РБК.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Радио РБК
logoРФБ
logoсборная России
logoАндрей Кириленко
