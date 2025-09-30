Куинн Кук: «Дюрэнт 100% перешел бы в «Даллас», если бы Кайри не травмировался»

Куинн Кук уверен, что Кевин Дюрэнт мог оказаться в составе «Маверикс».

Экс-игрок НБА, отвечая на вопрос, присоединился бы Кевин Дюрэнт к «Даллассу», если бы Кайри Ирвинг не порвал крестообразные связки, заявил: «О да. На все сто процентов! Я знаю их отношения. Думаю, у «Маверикс» были очень высокие шансы заполучить его».

Дюрэнт и Ирвинг – не только бывшие партнеры по «Бруклину», но и близкие друзья вне площадки. Тем не менее, Дюрэнт оказался не в «Далласе », а в «Хьюстоне ».