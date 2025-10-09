1

«Чикаго» просмотрит Кевина Нокса

Кевин Нокс присоединился к «Буллз».

26-летний форвард, скорее всего, подписал негарантированный контракт и пройдет просмотр в команде. Нокс был выбран 9-м на драфте-2018 и провел 7 сезонов в НБА, выступая за «Никс», «Пистонс», «Блэйзерс», «Хоукс» и «Уорриорз».

В прошлом сезоне он провел 14 матчей в лиге в составе «Голден Стэйт», набирая 3,3 очка и 1,2 передачи за 6 минут в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
