Скотти Пиппен о Матче звезд НБА: «Людям, которые приглашаются туда 20-й раз, уже не хочется играть. Надо привлекать молодых»
Скотти Пиппен назвал проблему Матча звезд НБА и способ ее решения.
Лига вновь изменила формат игры на «Сборная НБА против сборной мира». По мнению 6-кратного чемпиона, дело в уровне старания баскетболистов.
«Мое мнение таково, что им нужно привлекать новую кровь. Игроки, которые по 17, 18 или 20 лет становились участниками Матча всех звезд, больше не хотят там быть, и это вредит мероприятию.
Если они привлекут новую кровь и бросят в дело молодых парней, то смогут добиться конкурентоспособного баскетбола на площадке», – считает легендарный игрок НБА.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости