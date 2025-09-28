Скотти Пиппен о Матче звезд НБА: «Людям, которые приглашаются туда 20-й раз, уже не хочется играть. Надо привлекать молодых»

Скотти Пиппен назвал проблему Матча звезд НБА и способ ее решения.

Лига вновь изменила формат игры на «Сборная НБА против сборной мира». По мнению 6-кратного чемпиона, дело в уровне старания баскетболистов.

«Мое мнение таково, что им нужно привлекать новую кровь. Игроки, которые по 17, 18 или 20 лет становились участниками Матча всех звезд, больше не хотят там быть, и это вредит мероприятию.

Если они привлекут новую кровь и бросят в дело молодых парней, то смогут добиться конкурентоспособного баскетбола на площадке», – считает легендарный игрок НБА.