Скотти Пиппен: «При правилах 90-х Карри не был бы тем же игроком»

Легенда «Чикаго» рассказал о различиях между баскетболом 90-х и современным.

Скотти Пиппен поразмышлял о гипотетическом матче между «Буллз» и «Голден Стэйт ».

«Все зависит от правил. Если бы играли по сегодняшним правилам – это одно, если по правилам 90-х – тогда Стефен Карри не был бы тем же игроком.

А если перенести нас в его эпоху, мы бы чувствовали себя свободно: никто не держит, никто не останавливает.

Не знаю, кто победил бы. Наша команда не заточена под то, чтобы забрасывать 25 трехочковых из 50 попыток. В таком сценарии, скорее всего, выиграли бы «Уорриорз», ведь у них были два элитных шутера – Карри и Клэй Томпсон .

Мы же играли силой, жестко защищались, заставляли соперников набирать лишь 75–80 очков. Сегодня это почти невозможно», – сказал Пиппен.