«Давайте еще, мне нужны идеи». Энджел Риз заработала шестизначную сумму на «хейтерах»
Энджел Риз монетизирует свой образ.
Форварда «Чикаго», имеющую огромную фанатскую базу в соцсетях, критикуют за «пустую» статистику. Антифанаты придумали термин «mebounds» (me + rebounds), намекая на большое количество подборов баскетболистки, которые она делает с собственных промахов (43,4% точности двухочковых бросков в среднем за карьеру). Риз выпустила серию атрибутики с использованием слова.
«Срубила денег с этого. Шестизначная сумма. Спасибо. Давайте еще, мне нужны идеи», – заявила баскетболистка на своем стриме.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBACentral
