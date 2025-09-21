0

Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»

Звезда «Чикаго» описала свои отношения с легендарным центровым.

«Шак – важный человек в моей жизни. Он как дядя, как друг, как отцовская фигура. Он просто тот, кто действительно обо мне заботится. Так что то, что важно для него, важно и для меня», – сказала Риз.

Именно О′Нил, который является президентом по баскетболу в Reebok, подтолкнул Риз подписать контракт c этой компанией. 

Первая именная модель кроссовок баскетболистки была раскуплена в течение часа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Netflix Sports в соцсети X
logoЭнджел Риз
logoженская НБА
logoШакил О′Нил
logoНБА
Чикаго жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
13вчера, 18:28Фото
Энджел Риз навестила Теренса Кроуфорда в раздевалке перед боем с Саулем Альваресом
215 сентября, 05:38Видео
Сью Берд о внимании СМИ к женской НБА: «Раньше нам доставалось 4 процента, сейчас 15-16. Мы хотим еще больше»
159 сентября, 05:24
Главные новости
Алперен Шенгюн подарил Rolex Эрджану Османи за защиту против Янниса Адетокумбо
343 минуты назадФото
Инсайдер Тим Макмэн: «Обмен заставил Луку повзрослеть»
3сегодня, 08:02
«Мне нужно покопаться в себе, я что-то делаю не так». Пятеро товарищей по команде Джейлена Брауна не ответили на его звонок
9сегодня, 07:11
Кейтлин Кларк получила штраф в 200 долларов за слова «судьи не смогли остановить нас»
3сегодня, 06:49
Гэри Пэйтон включил Шона Кемпа и Уилта Чемберлена в лучшую пятерку всех времен
3сегодня, 06:29
Джейлен Уильямс о мотивации на новый сезон: «Давайте сделаем это снова и посмотрим, что они скажут на этот раз»
2сегодня, 06:10
Джоэл Эмбиид значительно похудел в межсезонье
8сегодня, 05:49
Кармело Энтони: «Моим лучшим сезоном из всех был сезон с «Лейкерс»
2сегодня, 05:22
Софи Каннингем о выходе «Индианы» в полуфинал: «Лига просто в ярости, ведь нас здесь вообще не должно было быть»
1сегодня, 05:05
Стефен Карри и Роджер Федерер дали старт теннисному матчу Кубка Лэйвера
сегодня, 04:43Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Шамперт об игре против Карри и Томпсона: «Такое чувство опасности я не испытывал против кого-то другого»
сегодня, 09:09
Сын Хакима Оладжувона, Азиз, выбрал университет Стэнфорд
2сегодня, 08:43
Женская НБА. 1/2 финала. «Индиана» сыграет с «Лас-Вегасом», «Миннесота» примет «Финикс» в первых матчах серий
1сегодня, 08:15
Шэй Гилджес-Александер устраивает гаражные распродажи одежды для своих партнеров по команде
сегодня, 07:32
Подписание Ажуоласа Тубелиса привело «Жальгирис» к конфликту с фанатской организацией
1вчера, 20:32
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
13вчера, 18:28Фото
«Хорнетс» подписали разыгрывающего Маркуса Гарретта и отчислили форварда Брэндона Слэйтера
вчера, 17:58
Мирослав Радулица завершил баскетбольную карьеру в 37 лет и перешел в сербский футбольный клуб «Железничар Инджия»
вчера, 16:09
Защитник Дэмой Ходж присоединится к тренировочному лагерю «Далласа»
вчера, 15:33
Защитники Дэвид Дьюк и Дэмион Бо пройдут просмотр в «Финиксе»
1вчера, 14:34