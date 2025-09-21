Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»

Звезда «Чикаго» описала свои отношения с легендарным центровым.

«Шак – важный человек в моей жизни. Он как дядя, как друг, как отцовская фигура. Он просто тот, кто действительно обо мне заботится. Так что то, что важно для него, важно и для меня», – сказала Риз.

Именно О′Нил, который является президентом по баскетболу в Reebok, подтолкнул Риз подписать контракт c этой компанией.

Первая именная модель кроссовок баскетболистки была раскуплена в течение часа.