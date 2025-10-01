Удаление за помеху быстрым атакам со скамейки и ужесточение борьбы с флопами – в новой редакции правил Евролиги
Евролига обозначила изменения в правилах на сезон-2025/26.
Судьи не будут выдавать предварительные предупреждения перед техническими замечаниями за неспортивное поведение или флопы.
Тренеры и другие члены команд на скамейке запасных будут удаляться за помеху быстрым атакам соперника с выходом на площадку. Бег по кромке рядом с атакой и излишние протесты, мешающие нападению, могут быть наказаны техническим фолом.
Судьи смогут воспользоваться системой повторов для оценки нарушения правила 8 секунд в концовках матчей (2 минуты) и овертайме и при определении автора ошибочно записанного на другого игрока фола. Тренеры смогут использовать челлендж, чтобы опротестовать нарушение правила 8 секунд, в любой момент матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
