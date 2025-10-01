Удаление за помеху быстрым атакам со скамейки и ужесточение борьбы с флопами – в новой редакции правил Евролиги

Судьи не будут выдавать предварительные предупреждения перед техническими замечаниями за неспортивное поведение или флопы.

Тренеры и другие члены команд на скамейке запасных будут удаляться за помеху быстрым атакам соперника с выходом на площадку. Бег по кромке рядом с атакой и излишние протесты, мешающие нападению, могут быть наказаны техническим фолом.