0

Ник Нерс: «Сиксерс» придется снова заслужить право на свое место»

Руководство «Филадельфии» описало настрой на сезон-2025/26.

«Нам надо доказать свое право на место в лиге. Не имеет значения, какие цели мы сейчас поставим на словах, надо показать фанатам, что мы вернулись», – заключил президент Дэрил Мори.

«После прошлого сезона провел лето в состоянии бешенства.

Нам придется снова заслужить свое место. Упорно работать и подниматься по турнирной сетке», – покачал головой главный тренер Ник Нерс.

«Сиксерс» 3 раза подряд доходили до второго раунда плей-офф при Доке Риверсе. Нерс был выбит из 1-го раунда плей-офф в своем дебютном сезоне, а на второй год остался 13-м на Востоке.

