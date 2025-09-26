Ник Нерс: «Сиксерс» придется снова заслужить право на свое место»
Руководство «Филадельфии» описало настрой на сезон-2025/26.
«Нам надо доказать свое право на место в лиге. Не имеет значения, какие цели мы сейчас поставим на словах, надо показать фанатам, что мы вернулись», – заключил президент Дэрил Мори.
«После прошлого сезона провел лето в состоянии бешенства.
Нам придется снова заслужить свое место. Упорно работать и подниматься по турнирной сетке», – покачал головой главный тренер Ник Нерс.
«Сиксерс» 3 раза подряд доходили до второго раунда плей-офф при Доке Риверсе. Нерс был выбит из 1-го раунда плей-офф в своем дебютном сезоне, а на второй год остался 13-м на Востоке.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости