«Майами» активировал опцию команды в контрактах Келела Уэйра и Хайме Хакеса

«Хит» сохранили права на молодых игроков на следующий сезон.

«Майами» воспользовался командной опцией на сезон-2026/27 по контрактам форварда Хайме Хакеса и центрового Келела Уэйра. Для Хакеса это будет четвертый год соглашения, для Уэйра – третий.

В прошлом сезоне 24-летний Хакес провел 67 матчей за «Хит» и набирал в среднем 8,5 очка, 4,3 подбора и 2,5 передачи за 20 минут на площадке.

21-летний Уэйр в своем дебютном сезоне сыграл 66 матчей, набирая в среднем 9,3 очка, 7,4 подбора и 1 передачу за 22 минуты на паркете.

